الغساني: جاهزون للمباراة، وهدفنا الفوز على الريان

مباراة منتظرة غدًا في دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى يحيى الغساني مهاجم الوحدة الإماراتي أن لا بديل عن الفوز على الريان القطري لإنعاش آمال الفريق في التأهل للدور القادم من دوري أبطال آسيا.

وتمتلك كل فرق المجموعة الثانية 3 نقاط في رصيدها، مما يجعل الجولة الثالثة من دور المجموعات حاسمة للغاية، وخلالها يحل الوحدة ضيفًا على الريان في استاد حمد بن جاسم بالدوحة.

المهاجم صاحب الـ20 عامًا أكد أن الفريق وصل للدوحة ليعود بالنقاط الثلاثة والحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم.

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وأضاف حول التحضير للمباراة "استعداداتنا للمباراة كانت عادية، اللاعبون في حالة فنية وبدنية ممتازة وجاهزون تمامًا للقاء".

"المدرب شرح لنا نقاط القوة والضعف لدى المنافس ونأمل في استغلالها لتحقيق الفوز، نعلم مع هذا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل مواجهة فريق لا يُستهان به ويلعب على ملعبه وبين جماهيره".

يُذكر أن المباراة الثانية في المجموعة ستجمع اتحاد جدة السعودي مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.