الغرب المتوحش.. كلوب يسخر من "البطاقة الزرقاء" بعد موقعة بيرنلي

ماذا قال مدرب ليفربول بعد العودة للصدارة؟

تلقى المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بطاقة صفراء خلال مواجهة بيرنلي اليوم السبت، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول الفوز على ضيفه بيرنلي (3-1)، ليستعيد الفريق صدارة ترتيب الدوري بوصوله للنقطة 54، فيما توقف بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر.

وحصل كلوب على بطاقة صفراء من قبل الحكم تيم روبنسون لاحتجاجه على قرار عدم منح فريقه ركلة جزاء بعد سحب ديوجو جوتا في منطقة الجزاء.

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وقال كلوب في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "كان الأمر عاطفيًا. تخيل في هذه المباراة والحكم لديه بطاقة زرقاء متاحة؟ كان من الممكن أن يكون (الغرب المتوحش)".

وأضاف: "كان هناك الكثير من البطاقات الصفراء اليوم. أعطني بطاقة صفراء. طالما أنني لا أحصل على واحدة زرقاء ويجب أن أجلس في مكان ما لمدة 10 دقائق!".