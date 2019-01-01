العين يُعيد فتح باب المفاوضات مع كارلوس إدواردو

هذا العرض الثاني من قبل إدارة الزعيم العيناوي للاعب البرازيلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إماراتية تمسك مسؤولي نادي العين الإماراتي بالتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "البيان" بحسب مصادرها أشارت إلى أن مسؤولي العين استغلوا تواجد اللاعب في دبي لقضاء إجازته حالياً من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العرض الثاني من قبل إدارة الزعيم العيناوي للاعب البرازيلي خلال الأسابيع الماضية.

كل ما تحتاج إلى معرفته ستجده هنا.. 👇



تعرف على قائمة منتخب السعودية في كأس العالم للشباب 2019، وما هي مواعيد مبارياته وتاريخه في المونديال؟ 💚



🔗 https://t.co/u5SRdrMR8P pic.twitter.com/C9zK3Kol1n — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 24, 2019

ولا يُعد العين النادي الوحيد الذي يستهدف التعاقد مع اللاعب، حيث أكدت تقارير دخول نادي شباب الأهلي في مفاوضات من أجل ضم اللاعب.

التكهنات زادت بوجود مفاوضات العين مع اللاعب بقوة، بعدما قام وكيل أعمال اللاعب، بمتابعة الحساب الرسمي لنادي العين.

شاموسكا يوصي الهلال بالتخلي عن علي الحبسي وسوريانو

كما سبق وتابع الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي، في الوقت الذي نشر فيه اللاعب فيديو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وهو يودع جماهير الهلال.