العين يسقط مُجددًا في الدوري الإماراتي بثنائية أمام بني ياس

هذا الفوز رفع رصيد السماوي إلى 36 نقطة في المركز السادس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سقط نادي العين الإماراتي مُجدد في منافسات دوري الخليج العربي، بعدما تلقى هزيمة جديدة من قليل أمام نادي بني ياس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ22 من المسابقة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق ماكيل أورتيجا في الدقيقة 49، وأضاف بيدرو كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 65.

الشوط الأول كان مناصفة بين الفريقين في وسط الملعب، وفشل العين في تسجيل هدف التقدم في مرمى بني ياس، حيث تحصل العين على ركلة جزاء في الدقيقة 43 لكنّ بيرج مهاجم سددها فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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بداية الشوط الثاني جاءت مثيرة، حيث تمكن أصحاب الأرض الشوط الثاني بهدف التقدم في الدقيقة 49، بعدما تسلم بيدرو كوندي الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، ومررها إلى أورتيجا الذي حولها بطريقة رائعة سكنت شباك العين.

نجح بيدرو كوندي في تسجيل الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 65 بعدما تابع تسديدة من فواز عوانة من الجهة اليسرى ارتدت من الحارس ووصلت كوندي الذي أسكنها في الشباك بسهولة.

يُذكر أن هذا الفوز رفع رصيد السماوي إلى 36 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد الزعيم عند 39 نقطة في المركز الرابع.