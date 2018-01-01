العين يُسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية

يلتقي نادي العين على ملعب ووسط جماهير "هزاع بن زايد" أمام نادي الترجي التونسي في إطار منافسات كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي العين الإماراتي رقماً قياسياً رائعاً بعدما سجل هدفاً مبكراً في مرمى نادي الترجي الرياضي التونسي.

ويلتقي نادي العين على ملعب ووسط جماهير "هزاع بن زايد" أمام نادي الترجي التونسي في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

ونجح لاعب العين محمد أحمد في تسجيل الهدف الأول، من عرضية مميزة معلناً عن تقدم فريقه على حساب الترجي بهدف نظيف في الدقيقة الثانية، وبالتحديد دقيقة وتسعة عشر ثانية. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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ويُعد هدف مدافع حامل لقب الدوري الإماراتي الأسرع في تاريخ البطولة، متفوقاً على هدف اللاعب تارديلي لاعب نادي الذي سجل الهدف بعدما مر 1:59.

بعد مرور ربع ساعة.. الزعيم العيناوي متقدم على الترجي بهدفين نظيفين!



⚽️ محمد أحمد

⚽️ حسين الشحات



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8hzcuwnmsW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

يُذكر أن الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي سيتأهل لنصف نهائي البطولة، ويواجه نادي ريفر بليت الأرجنتيني.