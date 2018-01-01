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كأس العالم للأندية

العين بمن حضر والشحات لاعب مستفز - أبرز ردود الأفعال بعد الفوز على الترجي

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شهدت مباراة فريقي العين الإماراتي والترجي التونسي تفاعلاً كبيراً من ناحية الجماهير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة فريقي العين الإماراتي والترجي التونسي تفاعلاً كبيراً من ناحية الجماهير التي تابعت المباراة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحسم نادي العين الإماراتي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوز كبير على حساب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

وحصل الدولي المصري محمد الشحات على اشادة ودعم بشكل كبير من قبل جماهير الكرة الإماراتية، وكذلك المصرية التي أشادت بمستوى اللاعب.

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كما حظيت الإشارة التي قام بها اللاعب نفسه للاعبي الترجي، عندما رفع يده بثلاثية وذلك بعد ضمان تأهل فريقه، بتعليقات كثيرة أغلبها من جماهير الأهلي المصري، التي تتمنى ضم اللاعب لفريقها.

بهذا الفوز ضرب العين موعداً أمام نادي ريفر بليت الأرجنتيني، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر.

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