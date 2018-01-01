العين بمن حضر والشحات لاعب مستفز - أبرز ردود الأفعال بعد الفوز على الترجي

شهدت مباراة فريقي العين الإماراتي والترجي التونسي تفاعلاً كبيراً من ناحية الجماهير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت مباراة فريقي العين الإماراتي والترجي التونسي تفاعلاً كبيراً من ناحية الجماهير التي تابعت المباراة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحسم نادي العين الإماراتي التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوز كبير على حساب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

وحصل الدولي المصري محمد الشحات على اشادة ودعم بشكل كبير من قبل جماهير الكرة الإماراتية، وكذلك المصرية التي أشادت بمستوى اللاعب. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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لون البنفسج كحل العين💜💜💜🇦🇪🇦🇪🇦🇪#العين_الترجي pic.twitter.com/dexkJI4TZN — أحمد بن ناصر بن زايد (@Ahmed_Alnahyan) December 15, 2018

تسمعون عن العين بمن حضر ؟

تسمعون بزعيم فوق العادة؟

تسمعون بسفير فوق العادة ؟



هذا العين الاماراتي العالمي الذي هزم بطل افريقيا بالثلاثه امام أعين العالم..



ليلة من الف ليلة .. ليلة ظهرت فيها شخصية الزعيم .. ليلة للتاريخ..

🇦🇪💜#كاس_العالم_للاندية #العين_الترجي pic.twitter.com/0SbJynC6fm — حسن الجسمي (@Hassan_Aljassmi) December 15, 2018

كما حظيت الإشارة التي قام بها اللاعب نفسه للاعبي الترجي، عندما رفع يده بثلاثية وذلك بعد ضمان تأهل فريقه، بتعليقات كثيرة أغلبها من جماهير الأهلي المصري، التي تتمنى ضم اللاعب لفريقها.

بهذا الفوز ضرب العين موعداً أمام نادي ريفر بليت الأرجنتيني، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر.

اقسم بالله انت برنس ى شحات😍😍

مستفز بس برنس بالتلاتة👌😂😂😂#حسين_الشحات pic.twitter.com/JkAY6qSDP2 — Ahmed Salah (@AhmedSa16560499) December 15, 2018