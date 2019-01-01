جاريدو: أين تقنية الفيديو من إلغاء هدف معروف

خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين الإماراتي ينتقد الأخطاء التحكيمية ويطالب بتدخل تقنية الفيديو بمثل تلك الحالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق العين الإماراتي أن فريقه يعاني من الأخطاء التحكيمية في الفترة الماضية بشكل واضح.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق ونقلها الموقع الإلكتروني له وطالب خلالها بتدخل تقنية الفيديو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

الدوري الإماراتي - العين يتخطى الفجيرة بثنائية ويواصل ملاحقة الشارقة على الصدارةhttps://t.co/HALkqnUUOO — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٣٠ مارس ٢٠١٩

وقال جاريدو : "خلال مباراة شباب الأهلي تلقينا هدفًا غير صحيح، لماذا لم تتدخل تقنية الفيديو في تلك الحالة، كل تلك الحالات تحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد".

وأكمل: "لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية أمام الفجيرة وسجلنا في الشوط الأول، وكان كل من بندر الأحبابي وجمال معروف رائعان، واستعدنا كايو وربيرو وقدما مستويات طيبة".

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واختتم: "علينا أن نصب تركيزنا على المباريات المقبلة وتحقيق نتائج تحصل لنا على نقاطها، سنلعب تلك المباريات على أنها نهائيات".

جدير بالذكر أن فريق العين يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 38 نقطة خلف الشارقة صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة.