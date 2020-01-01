غياب كودجو عن مباراة العين والشارقة .. سذاجة لاعب وخطأ إدارة

هداف الفريق لن يلعب نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف لابا كودجو مهاجم العين مباراة واحدة وتغريمه مبلغ ألفي درهم إماراتي، مما يعني غيابه عن نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة يوم غدٍ الثلاثاء.

وفُرضت تلك العقوبة على المهاجم التوجولي بسبب إظهاره لقميص يحمل صورة المهاجم الإسباني فرناندو توريس الذي يعتبره قدوته ومثله الأعلى في كرة القدم.

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وأوضحت اللجنة في حيثيات القرار أن عقوبة الإيقاف طُبقت بحق اللاعب لأنه كرر المخالفة، إذ كان قد غُرم بألف درهم بعد الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بعد إظهاره لقميص يحمل صورة والده المتوفي.

العين بهذا القرار خسر أحد أهم وأخطر أسلحته في مواجهة الشارقة حامل لقب الدوري الإماراتي من الموسم الماضي، وهي خسارة فادحة جدًا بالنظر لأهمية اللقاء وقوة المنافس وكذلك تأثير اللاعب الكبير على نتائج فريقه.

كودجو صاحب الـ28 عامًا هو هداف العين وهداف دوري الخليج العربي برصيد 17 هدفًا، وذلك قد يصف باختصار قوة تأثير اللاعب على نتائج الزعيم البنفسجي هذا الموسم ومدى فداحة خسارته أمام الشارقة في مباراة هي الخطوة قبل الأخيرة من أجل التتويج بلقب ثمين في الإمارات.

مسؤولية ما حدث يتحمله طرفان، اللاعب بسذاجة ولامبالاة غريبة يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنه كرر مخالفة واضحة تسببت في عقابه في بداية عهده مع الكرة الإماراتية، إذ كان عليه الانتباه جيدًا وعدم تكرار تلك المخالفة لأنها الآن تسببت في حرمان فريقه منه في واحدة من أهم لحظات الموسم.

والمسؤولية الأكبر من الخطأ تقع على عاتق إدارة العين خاصة إدارة فريق كرة القدم، إذ كان يجب التنبيه على اللاعب بقوة لعدم تكرار تلك المخالفة وإيضاح مخاطر تكرارها جيدًا.