العين يكشف حالة مصابيه في معسكر سلوفينيا

مدير الفريق يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طمأن مطر الصهباني مدير فريق العين الجماهير على حالة محمد فايز بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة أوسيجيك الودية في سلوفينيا.

ومن المقرر أن يختتم العين معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد بلقاء زيتي المجري مساء اليوم ثم العودة للإمارات مساء غدًا الأحد.

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ونقلت صحيفة الاتحاد عن الصهباني قوله عن إصابة محمد فايز " نحن سعداء جدًا بنتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد فايز، بعد أن كان قد تعرض للإصابة في الركبة على هامش مباراة أوسيجيك الكرواتي، وجاءت تقارير الأشعة المغناطيسية مطمئنة حول الإصابة، ومن المقرر أن ينخرط في برنامج علاجي وتأهيلي وعلى ضوئه سيتم تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، والمؤكد أن محمد فايز يعتبر أحد أهم ركائز الفريق الذين يعتمد عليهم المدرب كثيرًا في منظومة اللعب".

أضاف حول بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في بعض التدريبات الجماعية والمباريات الودية "محمد عبدالرحمن وبندر الأحبابي وصلا إلى درجة الجاهزية المطلوبة وشاركا فعليًا في تدريبات الفريق الجماعية ومن المقرر أن ينضما إلى قائمة الفريق في مباراة زيتي المجري".

"أما ريان يسلم فيتابع برنامج التأهيل، ومن المقرر أن يشارك في المباراة الودية والتي سيخوضها الفريق في مدينة العين بعد عودته من المعسكر الخارجي والمحدد إقامتها في السادس عشر أو السابع عشر من الشهر الجاري أمام أحد أندية الدولة، بينما يتابع محمد جمال برنامج التأهيل البدني، وينتظر الضوء الأخضر للانخراط مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية".

"أما محمد أحمد فسينضم إلى التدريبات وفقًا للبرنامج المحدد في الخامس عشر من أغسطس الحالي، كما يتابع سالم عبدالله الذي تعرض لإصابة في كاحل قدمه اليسرى برنامج التأهيل وعودته للتدريبات الجماعية مقررة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة".

يُذكر أن المدرب إيفان ليكو قرر تقديم عودة الفريق من سلوفينيا لمدة 48 ساعة ليمنح اللاعبين فرصة قضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم وأصدقائهم في الإمارات.