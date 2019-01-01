ليكو يُكافئ لاعبي العين ويمنحهم "عيدية" العيد

المدرب غير موعد العودة للإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر إيفان ليكو المدير الفني للعين تقديم موعد عودة الفريق من معسكره الخارجي في سلوفينيا لمدة 48 ساعة مكافأة منه للاعبين.

وكان من المقرر أن يقضي اللاعبون عيد الأضحى في معسكرهم الخارجي، لكن المدرب قرر منحهم "عيدية" العيد بتقديم العودة للوطن ليتسنى للجميع الاحتفال بالعيد مع العائلة والأصدقاء، إذ ستعود البعثة مساء غدٍ عبر مطار العين الدولي على متن طائرة خاصة.

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ويأتي هذا القرار حسبما أشارت مطر الصهباني مدير الفريق مكافأة من ليكو للاعبين على مردودهم القوي والتزامهم وانضباطهم وجديتهم وشعورهم بالمسؤولية في التدريبات والمباريات الودية خلال المعسكر.

وأعرب الصهباني عن تقديره لتلك المبادرة من المدرب، والتي تؤكد مدى اهتمامه بأدق التفاصيل المؤثرة في حالة اللاعبين النفسية والمعنوية وسعيه لتهيئة أفضل الأجواء لهم داخل وخارج الملعب.

ومن المقرر أن يختتم العين مبارياته الودية بمواجهة فريق زيتي المجري مساء اليوم على ملعب زيتي أرينا، والذي يبعد من مقر بعثة الفريق في سلوفينيا حوالي الساعة ونصف الساعة بالحافلة.