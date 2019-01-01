العين الإماراتي يكشف موقف أحمد برمان من الإصابة

اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال أسبوع

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف طبيب نادي العين الإماراتي جوريكا راكيتش عن موقف لاعب وسط الفريق أحمد برمان، الذي يُعاني من الإصابة خلال الفترة الحالية.

وقال طبيب نادي العين أن لاعب الوسط الدولي تعرض لإصابة خفيفة في أوتار الركبة وغادر على إثرها إلى مدينة بلجراد الصربية للعلاج.

وأكدت التقارير الطبية أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال أسبوع.

◾️الوداد 🇲🇦 يتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، متساويًا مع صن داونز 🇿🇦 صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف

◾️وأسيك ميموزا 🇨🇮 ثالثًا بأربع نقاط، متساويًا مع لوبي ستارز 🇳🇬 الرابع بنفس رصيد النقاط — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وتطرق الجهاز الطبي بالفريق الإماراتي للحديث عن وضع الثنائي سالم عبدالله ومحمد خلفان وقال أن كلاهما تعرضا إلى إصابتين خفيفتين في كاحل القدم ويخضعان حالياً للتأهيل قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

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يُذكر أن نادي العين يستعد لخوض مباراة قوية غداً الجمعة أمام نادي الظفرة في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري الخليج العربي.