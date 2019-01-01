العويس وديجانيني يضعان فوساتي في موقف صعب قبل كلاسيكو الأهلي والهلال

غموض موقف الثنائي الحارس محمد العويس والمهاجم ديجانيني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يمر أن المدير الفني الأوروجوياني فوساتي مدرب الأهلي بمأزق صعب قبل يومين من مواجهة نادي الهلال في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وكشفت التقارير عن غموض موقف الثنائي الحارس محمد العويس والمهاجم ديجانيني من خوض المباراة أمام الزعيم.

ويواصل دجانيني تنفيذ برنامجه العلاجي من قبل طبيب الفريق للاستشفاء من الإصابة التي يشكو منها في الحوض رغم مشاركته في مواجهة باختاكور الأوزبكي الماضية.

من أجل الصعود إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 🏆#الهلال يستعد لمواجهة #الاهلي يوم الأحد القادم 🔵🔵



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/TC5HiOcqO1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

على الجانب الأخر، فأن العويس مازال يشكو من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السد القطري في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال آسيا.

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وكان الجهاز الطبي قد شخص الإصابة حينها من قبل الأجهزة الطبية على أنها إجهاد في عظمة الساق تحتاج إلى برنامج علاجي.

وينتظر أن يعمل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب خورخي فوساتي على وضع عدد من الاحتياطات من خلال تجهيز الحارس المخضرم ياسر المسيليم، بجانب المهاجم مهندي عسيري لتعويض الثنائي المُهدد بالغياب.