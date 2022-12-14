العودة تتأجل .. تفاقم إصابة بوجبا واستمرار غيابه عن يوفنتوس

متى يعود بول بوجبا إلى يوفنتوس

تأخرت عودة اللاعب الفرنسي بول بوجبا من الإصابة، التي عانى منها قبل بداية الموسم، عما كان متوقع.

فعانى بوجبا من إصابة في الغضروف المفصلي بركبته اليمنى، خلال جولة يوفنتوس بالولايات المتحدة، والتي حرمته من المشاركة مع فرنسا بكأس العالم بقطر.

وعلم جول أنّ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يبدأ برنامج إعادة التأهيل الخاص به، ويواصل أعمال التعافي في صالة الألعاب الرياضية وحوض السباحة.

حيث يعمل على تأهيل ركبته اليمنى من جديد، بعد الجراحة الناجحة التي اجراها في أوائل سبتمبر، كان من المتوقع عودته في بداية يناير القادم لكن يبدو هذا غير مرجح الآن، وقد تتأجل العودة لشهر كامل..

تم تحديد موعد مباراة الذهاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ضد نابولي في 13 يناير، لكن يبدو أن نجم فرنسا لم يتمكن من مشاركة البيانكونيري في تلك المواجهة.