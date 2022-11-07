العودة إلى رياضته المفضلة .. تشيك يتراجع عن قرار الاعتزال!

تشيك يعود إلى ارتداء خوذته من جديد.

انضم بيتر تشيك نجم تشيلسي وآرسنال السابق إلى فريق تشيلمسفورد تشيفتينز لهوكي الجليد في صفقة مدتها عام واحد ليساهم في فوز فريقه بمباراته الأولى، حيث يقع فريق إسيكس في دوري الدرجة الأولى الهولندي وهو مستوى أعلى من جيلدفورد فينيكس النادي السابق لحارس المرمى التشيكي.

وقع الحارس السابق البالغ من العمر 40 عامًا مع فريق تشيفتينز قبل مباراتهم خارج ملعب أوكسفورد سيتي ستارز يوم الأحد، وبدأ في المباراة مرتديًا القميص رقم 39 الذي كان يرتديه أيضًا في فينيكس.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فريق تشيفتينز فاز بنتيجة 6-4 وتم اختيار تشيك رجل المباراة في فريقه لأدائه، كما حصل على نفس الجائزة في أول مباراة له مع فريق جيلفورد في عام 2019.

وقال تشيك عقب المباراة: "أنا متحمس لمواجهة تحدٍ جديد وأتطلع إلى مساعدة الفريق في الوصول إلى أهدافه هذا الموسم".

ترك تشيك مؤخرًا دوره كمدير فني لتشيلسي بعد استيلاء تود بوهلي على النادي، بعد أن عمل بصفة استشارية للبلوز منذ عام 2019، ونشأ تشيك مع حب عدد من الرياضات، ولعب هوكي الناشئين في جمهورية التشيك، وعاد إلى هوكي الجليد بعد اعتزاله كرة القدم.