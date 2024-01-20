العنصرية توقف مباراة ميلان وأودينيزي.. واللاعبون يغادرون!

توقفت مباراة ميلان ومضيفه أودينيزي اليوم السبت، ضمن الجولة 21 من الدوري الإيطالي، على أرضية ستاد بلو إنرجي؛ بسبب هتافات عنصرية.

وهاجمت جماهير أودينيزي الفرنسي مايك ماينيان حاس ميلان، بهتافات عنصرية، ليقرر الخروج من أرضية الملعب، ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة

وعلق نادي ميلان على الواقعة عبر حسابه الرسمي على إكس: "لا يوجد مكان على الإطلاق في لعبتنا للعنصرية.. نحن نشعر بالفزع. نحن معك يا مايك".

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توقفت المباراة لمدة 10 دقائق، مع مغادرة لاعبي ميلان للملعب، قبل أن يعودوا مجددا واستؤنفت المباراة بانتظام، لكن مع تحذير واضح للجماهير: "في حالة وجود هتافات جديدة ذات دوافع عنصرية، سيتم تعليق المباراة بشكل دائم".