"العنصرية أمر خطير ولكن فينيسيوس ليس بريئًا"

الجدل مستمر حول النجم البرازيلي

يؤمن راؤول جارسيا لاعب أتلتيك بيلباو، بأن فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد يجب عليه التصرف بشكل أفضل، ونفس الأمر بالنسبة للذين يهاجمونه.

مواجهة ريال مدريد الأخيرة أمام ريال مايوركا شهدت حلقة جديدة من مسلسل الهجوم على الجناح البرازيلي الذي أغضب العديد من الفرق هذا الموسم بسبب احتفالاته الراقصة بعد التسجيل.

إحدى السجالات بين اللاعب البرازيلي ونجوم مايوركا كانت في الشوط الأول، حيث جاء فينيسيوس إلى الثنائي بابلو مافيو وأنطونيو رايلو وتحدث معه وقام بمعايرة كل منهما بعدم الحصول على أموال مثله.

وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"رغم كل ما أقوم به في الملعب إلا أنني أعتقد أنه من الضروري التعقل".

وأضاف:"يمكن لجميع الأطراف أن تتصرف بطريقة أفضل من ذلك، ولكن قضية العنصرية وحدها خطيرة للغاية ولا يجب التعامل معها باستخفاف".

وأوضح:"أنا لست شخصًا مثيرًا للجدل وأحاول دائمًا تصحيح الأوضاع عندما أكون مخطئًا، لذلك يجب على الطرفين إصلاح الأمر".

يذكر أن فينيسيوس الذي دخل في صدامات عديدة هذا الموسم، يحظى بفترة جيدة في مسيرته، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 6 في 31 مباراة بكل البطولات مع ريال بالموسم الحالي.