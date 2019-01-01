العُماني أحمد الكاف يقود مواجهة السد القطري والهلال السعودي

كان نادي الهلال قد تخطى مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

السد يستضيف الهلال في مباراة الذهاب يوم 1 أكتوبر المقبل في الدوحة على ملعب جاسم بن حمد، بينما تُقام مباراة الإياب في الرياض يوم 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم عماني مكوّن من: أحمد الكاف – حكم ساحة - أبوبكر العمري – مساعد أول راشد الغيثي – مساعد ثاني.

وكان نادي الهلال قد تخطى مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 3\1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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أما على الجانب الأخر، فنجح السد في تخطى عقبة النصر السعودي بنتيجة 4\3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.