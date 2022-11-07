العلاقة لم تتحسن .. تين هاج يطلب من رونالدو ما لا يقدر عليه!

تين هاج يتحدى رونالدو بطريقته!

في الأيام الماضية أصبح من الظاهر أن علاقة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق تسير بصورة جيدة حتى لو بشكل طفيف.

المهاجم البرتغالي أصبح لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر بعدما كان بعيدًا عن التواجد مع الفريق في بداية الموسم.

تين هاج أوضح السبب وراء سلسلة النتائج الإيجابية التى مر بها الفريق قبل السقوط أمام أستون فيلا، حيث صرح قبل موقعة فيلا بارك قائلًا: "هنا ندافع بـ11 لاعبًا، بدءًا من كريستيانو في المقدمة".

وأضاف: "من الصعب التغلب علينا كفريق إنها مجاملة، لكنها أيضًا الخط الذي يجب اتباعه، من الصعب التغلب علينا لأن الجميع مقتنع بهذه الخطة نحن منضبطون".

وأشار تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن رونالدو بسبب عامل السن الذي وصل إليه بعمر 37 عامًا، أصبح أقل نشاطًا بالنسبة لجهود الدفاع واستعادة الكرة، وهو أمر يذكره به المدرب الهولندي في كل فرصة ممكنة، وقد تكون هذه علامة أخرى على أن تين هاج لا يريد المهاجم البرتغالي في فريقه.