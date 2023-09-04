العلاقة تعود للقرن الماضي .. الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية نيجريرا وبرشلونة!

النادي الكتالوني في ورطة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص قضية نيجريرا وحصوله على أموال من برشلونة، والتي تم التلميح فيها لاستفادة النادي الكتالوني من التحكيم لفترة وجود النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في منصبه.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال" ناقلًا عن "إل موندو"، والتي قالت أن القضية تعود لسنوات عديدة سابقة، بالتحديد في القرن الماضي بموسم 1991-92.

حيث كشف عن وجود اجتماع سابق بين نجوم النادي الكتالوني ونيجريرا نفسه الذي كان حكمًا ، لكن في ذلك الوقت لم يتم أخذ الأمر على محمل الجد، في ظل أن مثل تلك الاجتماعات لا تعني أي شيء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان نيجريرا قد تحصل على ثمانية ملايين يورو على مدار عقدين من الزمن من قبل برشلونة بحسب التحقيقات، لكن لم يتم إثبات أن تلك المبالغ قامت بالتأثير على الحكام لتغيير نتائج المباريات.

جدير بالذكر أن برشلونة أكد مرارًا وتكرارًا أن تلك الأموال كانت تدفع للحصول على تقارير من نيجريرا تخص أداء الحكام وتتضمن نصائح للتعامل معهم.