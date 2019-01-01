العقوبات تنتظر الأهلي السعودي بسبب الجماهير

الأهلي سقط أمام الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

ماجد جزر

قالت تقرير صحفية سعودية أن نادي الأهلي السعودي تنتظره عقوبات مغلظة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد مباراة الفريق أمام نادي الهلال في دوري أبطال آسيا.

الأهلي سقط أمام الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا بنتيجة 4\3 بمجموع المباراتين، والتي كان أخرها أمس في الرياض.

التقارير قالت أن لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة لقدم ستُضاعف العقوبات على النادي بسبب تعمد الجماهير قذف علب المياه على أرضية ملعب جامعة الملك سعود، مع نهاية المباراة التي حلّ فيها أمس ضيفا على الهلال.

وأوضحت التقارير أن العقوبات على الأهلي قد تصل إلى حرمانه من جماهيره في أول مباراة له خلال النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن لجنة الانضباط كان قد عاقب الأهلي بغرامة بلغت في مجملها 20 ألف دولار، من بينها 7.5 ألف دولار بسبب رمي جماهيره قوارير المياه، وبقية المبلغ موزعة على مخالفات تتعلّق بمنطقة المقابلات الإعلامية وبعض الأمور التنظيمية الأخرى.