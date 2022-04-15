العقوبات تطول برشلونة وفرانكفورت بعد "غزوة الكامب نو"!

أفادت أنباء بفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مع مسؤولي برشلونة وآينتراخت فرانكفورت عقب تواجد 30 ألف مشجع للفريق الألماني في مدرجات كامب نو بمباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وكان اللافت للنظر في المباراة التي فاز بها فرانكفورت 3-2 تواجد جماهيره بكثافة في ملعب برشلونة، والذي فسره النادي الكتالوني ببيع جمهوره لتذاكره للضيوف. اقرأ هنا.

الاتحاد الأوروبي يحقق في الواقعة

كشفت "ماركا" أن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقاً في كيفية تواجد هذا العدد الضخم من جماهير الفريق الألماني في المدرجات رغم أن المخصص له فقط 5 آلاف مقعد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن التحقيق سيطال برشلونة لمعرفة كيف لم يتحكم في عمليات بيع التذاكر، الأمر الذي يفترض أن يكون مسؤوليته بالمقام الأول.

وأضاف التقرير أن مسؤولي فرانكفورت أيضاً سيطالهم التحقيق لأن من مسؤوليات الفريق تتبع جماهيره ومعرفة أعدادهم.

وأشار التقرير إلى احتمالية توقيع عقوبات بسبب مخالفة القواعد الواضحة فيما يخص الفصل بين جماهير الفريقين خوفاً من الاشتباكات بين الطرفين.

استياء ورعب في أوساط مشجعي برشلونة

الصحافة الإسبانية نقلت شهادات العديد من مشجعي برشلونة الذين حضروا اللقاء وقالوا إنهم اضطروا للمغادرة خوفاً على أمنهم في ظل الاقتحام الألماني.

وقالت مشجعة إنها تركت المدرجات في الشوط الأول هي وأطفالها خوفاً على سلامتهم، بينما قال مشجع آخر إن الجماهير الألمانية قامت بالقيء عليهم من المدرجات.

ونقلت الكاميرات لقطات لمغادرة العديد من جماهير برشلونة الملعب بالفعل مع الدقائق الأولى للمباراة، وعودة البعض الآخر مع انطلاق الشوط الثاني لاحتلال مواقعه.

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