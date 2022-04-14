احتلال "كامب نو" .. جمهور فرانكفورت سيطر على ملعب برشلونة!

حملت مباراة برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، والتي أقيمت مساء الخميس على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي مشاهد غريبة، بعد أن احتلت جماهير الفريق الألماني جنبات ملعب النادي الكتالوني.

وكان من المتوقع أن يحضر خمسة آلاف مشجع ألماني إلى ملعب "كامب نو" من خلال التذاكر التي منحها برشلونة إلى آينتراخت فرانكفورت بصفته الفريق الزائر، على أن يتواجد مشجعو الفريق الألماني في الجزء العلوي من المدرج الثالث.

لكن ما حدث كان مغايرًا تمامًا، بعد أن احتلت جماهير آينتراخت فرانكفورت جنبات ملعب "كامب نو" في صورة غير مألوفة على الإطلاق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت دخول 20 ألف مشجع لفريق آينتراخت فرانكفورت إلى ملعب برشلونة خلال المباراة.

وتم ملاحظة أن الملعب بأكمله اكتسى باللون الأبيض قميص آينتراخت فرانكفورت، بوجود الجمهور الألماني في الملعب بالكامل، ويبدو أنهم حصلوا على التذاكر عبر كل القنوات الممكنة.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن مشجعي فرانكفورت اشتروا التذاكر من أعضاء برشلونة، فيما تمكن آخرون من شراء التذاكر عن طريق الإنترنت.

برشلونة حاول تجنب هذا الوجود الهائل للجماهير الألمانية، وقرر قطع مبيعات التذاكر عبر الإنترنت، لكن الأوان كان قد فات، لأن مشجعي آينتراخت فرانكفورت كانوا قد حصلوا بالفعل على التذاكر.

وقبل بداية المباراة، واجه الألماني مارك أندريه تير شتجين حارس برشلونة صافرات استهجان من جماهير آينتراخت فرانكفورت، وذلك أثناء قيامه بعمليات الإحماء، حيث كانت الأغلبية للجماهير الألمانية في الملعب حتى قبل بداية المباراة.

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