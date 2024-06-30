العقل يحكم لا القلب! .. ماكسيمين يلوم مشجعًا لنيوكاسل رغم إشادته به

أشاد به مشجع نيوكاسل، ففاجأه ماكسيمين برده..

دائمًا ما يفضل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ لاعب الأهلي السعودي، خيار العقل على العواطف وتحكمات القلب، حتى مع مشجعيه الذين يدعمونه.

الفرنسي كان قد انضم للراقي في الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل، في صفقة رغم حزن جماهير النادي الإنجليزي عليها إلا أن بعضهم أشاد بتضحية اللاعب والموافقة على الرحيل كي يستفيد النادي ولا يتضرر من وراء قوانين الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي.

في هذا الشأن، لام مشجع لنيوكاسل لاعب الفريق ميجيل ألميرون، لرفضه عرضًا سعوديًا في يناير الماضي بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، ما تسبب في معاناة النادي مع قوانين الربح والاستدامة حاليًا، مضيفًا: "يجب على بعض اللاعبين الحاليين الانتباه لتضحية ماكسيمين من أجل النادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الرسالة لم تعجب محترف قلعة الكؤوس، الذي لام المشجع على عدم دعمه لألميرون، مؤكدًا أنه يقدم كل ما في وسعه من أجل نيوكاسل.

وكتب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أعلم أن هذه الرسالة إيجابية تجاهي، لكن كل موقف يختلف عن الآخر، عليك إظهار الامتنان والاحترام لميجي، فهو شخص جيد ويقدم دائمًا كل ما لديه لنيوكاسل.

يذكر أن خزينة نيوكاسل استفادت بـأكثر من 27 مليون يورو من وراء انتقال ماكسيمين للأهلي.