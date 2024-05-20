“العقلية تفصل بيننا، ولم يريدوا الفوز علينا”.. نجم مانشستر سيتي يسخر من آرسنال!

نجم مانشستر سيتي يوضح الفرق بين آرسنال وفريقه...

أوضح رودري، لاعب مانشستر سيتي، والمتوج مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، بالأمس، الفارق بين فريقه وبين آرسنال، بعد المنافسة الشرسة بين الفريقين في الموسم الحالي.

وحسمت كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لقب البريميرليج، في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد الفوز على وست هام، بثلاثة أهداف لهدف، ووصولهم للنقطة 91، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وقال رودري في تصريحات صحفية عقبت التتويج: "آرسنال قدم موسمًا لا يصدق، ولكن الفارق كان في العقلية، عندما تواجهنا في ملعب الاتحاد، لم يريدوا الفوز علينا، كان يريدوا التعادل".

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وحقق مانشستر سيتي، إنجازًا كبيرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي، إذ أصبح الفريق الأول الذي يحقق اللقب لمدة أربعة مواسم على التوالي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، أمامه فرصة لزيادة رصيده من البطولات المحلية، عندما يلعب أمام الجار مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الرابطة يوم السبت 25 مايو الحالي.