"تحذير من القطط" .. العروبة يفاجئ جماهيره بصفقة زوما وتعليقات ساخرة تذكره بكابوس الماضي!

وسط رسائل لا تخلو من السخرية، أعلن نادي العروبة، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، عن إبرام صفقة كبرى، في موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد رسميًا مع المدافع الفرنسي كورت زوما، من قلب بريمييرليج.

وانتقل كورت زوما (29 عامًا) إلى صفوف العروبة، قادمًا من وست هام يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، فيما يتقاضى 25 مليون يورو، علمًا بأن المدافع الفرنسي سبق وأن لعب في صفوف تشيلسي، وتنقل بين أندية سانت إيتيان الفرنسي وستوك سيتي وإيفرتون ووست هام الإنجليزيين.

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ونشر نادي العروبة مقطع فيديو عبر منصة (إكس)، بعنوان "القادم، من قلب البريمييرليج، كورت زوما هنا .. لا يجب أن نخاف"، فيما حملت التعليقات بعضًا من رسائل السخرية التي تذكره بقضيته السابقة مع القطط، والتي قالت "أبعدوا القطط منه" و"بساس الجوف في خطر".

وتلقى زوما حكمًا قضائيًا بـ180 ساعة في خدمة المجتمع، خلال فترة احترافه في صفوف وست هام، في 2022، بناءً على إقراره بارتكاب مخالفة ركل وضرب قطة، كما تقرر منعه أيضًا من تربية القطط لمدة 5 سنوات، ودفع ما يقارب 9000 جنيه استرليني كتكاليف القضية.

وأبرم العروبة، العديد من التعاقدات، بعد صعوده إلى دوري روشن السعودي، مثل الكرواتي كارلو موهار، البلجيكي جايتان كوكي، الإسباني كريستيان تيو، الإيفواري جان ميشيل سيري، الغاني إيمانويل بواتينج، الأيسلندي يوهان جودموندسون، فضلًا عن إبراهيم الزبيدي، حسين الشويش، محمد الصيعري، محمد القرني، فهد الرشيدي، فواز الطريس.. وغيرهم.