العرض السعودي؟ رد صادم من سيميوني بشأن التدريب في دوري روشن

المدرب الأرجنتيني يصدم الجميع بشأن موقفه من التدريب في السعودية

SHAHID

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن موقفه من التدريب في دوري روشن السعودي، بعدما تلقى عرضًا مؤخرًا.

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وكان سيميوني قد تلقى عرضًا من النادي الأهلي من أجل تدريبه، ولكن المدرب الأرجنتيني رفضه وفضّل الاستمرار مع فريقه أتلتيكو مدريد.

وقال سيميوني خلال حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية في أتلتيكو مدريد، وأتفهم أن السعودية تنمو وتتطور، وأنها بحاجة إلى تواجد لاعبين مميزين ورائعين، ولكنني لم أفكر في العرض".

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وأضاف: "قد ينتقل أي لاعب في أفضل فتراته المهنية إلى الدوري السعودي، لأن هذه وظيفة وتتجاوز العاطفة، واللاعب الذي يتخذ هذه الخطوة فهي تجربة جيدة بالنسبة له".

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واختتم مدرب أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلًا: "حتى لو قاموا برفع العرض المالي من أجل التدريب في السعودي، فإنني لن أفكر حتى في العرض، لأنني سعيد مع أتلتيكو مدريد".

SHAHID