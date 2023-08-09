العد التنازلي بدأ.. كيليان مبابي وتصاعد الغضب بين ريال مدريد والخليفي

الأمور قابلة للانفجار في أي وقت..

تتصاعد حدة التوتر بين الأطراف كافة فيما يتعلق بملف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وأهم حلقات التوتر بين رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي وريال مدريد.

خلال السنوات الأخيرة دخل الخليفي في مشادات مختلفة مع طرفي إسبانيا القويين، ريال مدريد وبرشلونة، وأكثر تلك المشادات ضراوة كانت تلك المتعلقة بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

الآن يبدو ملف مبابي أكثر توترًا، مع علم الخليفي بوضوح أن هناك اتفاقًا بين مبابي وريال مدريد على وصول اللاعب بالمجان إلى الفريق الملكي في صيف 2024، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

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هذا السيناريو كابوس حقيقي بالنسبة للخليفي، الطامح في تحصيل 200 مليون يورو على الأقل من رحيل مبابي، وهو ما لا يبدو متاحًا في الوقت الراهن مع بدء العد التنازلي للميركاتو الصيفي وعدم اتضاح الرؤية بشأن مبابي إلا في رغبته بالرحيل سواء الآن أو الصيف المقبل.

يقترب 31 أغسطس شيئًا فشيئًا، والكل يتطلع إلى الوجهة التي سيذهب إليها مبابي، والوضع الحالي بالتأكيد سيفرز رابحيه وخاسريه، ناصر الخليفي يطمح أن يكون في خانة الرابحين كما اعتاد دائمًا خصوصًا في ملفاته ضد ريال مدريد وبرشلونة، لكن الوضعية هذه المرة لا تبشر القطري بذلك.