العدالة والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

بلال محمد|
Ittihad Adalah - Round 1 - Shahid 2022-23Shahid
العدالة vs الإتحادالإتحاددوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالعدالة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة العدالة والاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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العدالة 0X 0 الاتحاد
مباشر لحظة بلحظة

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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

العدالة - الاتحاد

الجمعة 26 أغسطس 2022،
18:45 السعودية، 17:45 مصر

شاهد VIP

مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

حمدان الشمراني - برونو هنريكي - طارق حامد - عبد الرحمن العبود

إيجور كورنادو - رومارينيو - هيلدر كوستا

الاتحاد يبحث عن بداية قوية لمشواره في الدوري هذا الموسم، وتعويض إخفاق الموسم الماضي وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح الهلال.

على الجانب الآخر العدالة، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، الذي يريد إسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العدالة والاتحاد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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