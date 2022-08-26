العدالة والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة العدالة والاتحاد في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2023، والمقامة في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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العدالة 0X 0 الاتحاد

مباشر لحظة بلحظة

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب العدالة - الاتحاد الجمعة 26 أغسطس 2022،

18:45 السعودية، 17:45 مصر شاهد VIP مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

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Shahid

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-3

مارسيلو جروهي

أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

حمدان الشمراني - برونو هنريكي - طارق حامد - عبد الرحمن العبود

إيجور كورنادو - رومارينيو - هيلدر كوستا

الاتحاد يبحث عن بداية قوية لمشواره في الدوري هذا الموسم، وتعويض إخفاق الموسم الماضي وخسارة اللقب في الأمتار الأخيرة لصالح الهلال.

على الجانب الآخر العدالة، الصاعد حديثًا للدوري السعودي، الذي يريد إسعاد جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام النمور.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة العدالة والاتحاد، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.