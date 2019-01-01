العدالة والنصر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة النصر ضد العدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين2019-2020،

العدالة 0 × 0 النصر

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العدالة يحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، وقد هُزِم في الجولة الماضية من الوحدة بهدفين نظيفين، في الوقت الذي تمتلك فيه كتيبة المدرب فيتوريا 23 نقطة لتتقدم أخيرًا على الهلال المنشغل بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

في الوقت نفسه فإن العدالة لن يكون بالخصم السهل، فعلى الرغم من وجوده في مراكز الهبوط ومعاناته لكن مباراة العالمي ستشكل فرصة له من أجل تحقيق استفاقة جديدة والعودة إلى الطريق الصحيح.

وسيدخل النصر المباراة وهو منتشٍ بالفوز الذي حققه على التعاون في الجولة السابقة بهدفين لهدف، ليستعيد مجددًا صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فترة من التخبط عاشها الفريق في الآونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة النصر ضد العدالة في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./