العدالة يبدأ صيانة ملعبه والزراعة الشتوية لأرضه

الملعب سيغلق لفترة

بدأت إدارة نادي العدالة السعودي بالزراعة الشتوية لأرضية الملعب الرئيسي في النادي، بجانب إجراء عمليات صيانة كاملة للملعب.

وسيتم خلال تلك العملية تركيب إضاءة جديدة للملعب وإعادة صيانته، مما سيستدعي إغلاقه لفترة 3 أسابيع تقريبًا.

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وأوضح حسين السبيع عضو مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي له أن المرحلة الأولى من الزراعة الشتوية انتهت بإزالة العشب القديم والمخصص للفترة الصيفية، كما تم إعادة تأهيل الأرضية من جديد بوضع تربة جديدة وزراعة للبذور الشتوية.

وأضاف السبيع أن الفريق الأول لكرة القدم في العدالة اضطر لنقل تدريباته اليومية لملعب رديف مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الإحساء، حتى الانتهاء من تجهيز الملعب والذي قد يستغرق 3 أسابيع.

العدالة يستعد لاستضافة النصر مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الإحساء.