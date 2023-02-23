"العب قرير العين يا تاليسكا" .. رسالة محبطة للهلال بشأن شكوى نجم النصر

الهلال استأنف ضد عقوبة تاليسكا، ولكن!

وجه القانوني أحمد الأمير رسالة محبطة للهلال بشأن استئنافه ضد عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي بحق البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر.

لجنة الانضباط والأخلاق كانت قد أعلنت عقاب تاليسكا بتغريمه 60 ألف ريال سعودي بسبب الإساءة للهلال خلال الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد"، والذي أكد فيه على أن الفريق الأزرق يحتاج دائمًا مساعدة الحكام. "اقرأ التفاصيل"

العقوبة لم تنل رضا الهلال ولذا استأنف النادي أملًا في إيقاف اللاعب الذي يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي، لكن الأمير أكد عدم جدوى تلك الخطوة.

القانوني البارز أوضح عبر تويتر أن الاستئناف لن يرفض طلب الهلال فقط بل سيلغي عقوبة الغرامة المالية على اللاعب وذلك لأن الدعوى سقطت بالتقادم.

إذ كتب معلقًا على قرار لجنة الانضباط والأخلاق وساخرًا من المطالبة بإيقاف اللاعب لمدة عام "العب قرير العين يا تاليسكا ! يقولك ايقاف سنة".

أضاف "القرار قابل للاستئناف وإذا تم استئنافه سوف تلغى الغرامة المالية بسبب عدم استيفاء الشكوى من الاساس للاشتراطات الشكلية!".

يُشار إلى أن تاليسكا ارتبط بعدة أحداث جدلية منذ قدومه للسعودية، منها حديثه في مقطع الفيديو الخاص بتقديمه لاعبًا للنصر وسخريته من سعي الهلال لضمه وكذلك تصريحاته المثيرة ضد زميله السابق عبد الرزاق حمدالله في إحدى المقابلات الصحفية.