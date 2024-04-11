"العبوا كرة شريرة".. الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاتحاد من أنياب الهلال

الاتحاد خسر أمام الهلال 5 مرات خلال الموسم

وجه حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة الأسبق، نصيحة مثيرة للجدل إلى لاعبي فريق الاتحاد، قبل مواجهة الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي يجمع بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

الاتحاد يعاني من موسم كارثي أمام الهلال، بعد 5 مواجهات خسرها العميد جميعًا، بين الخروج من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بنتيجة (1-3)، والخسارة في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجتي (3-4) و(1-3)، ثم ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والخروج على يد الزعيم بنتيجة مكررة (0-2) في لقاءي الذهاب والإياب.

وقال خيمي، عبر فضائية أبوظبي الرياضية، إن فوز الاتحاد في النهائي من الصعب جدًا حدوثه، مطالبًا الاتحاد بانتهاج اسلوب (الكرة الشريرة)، كما وصفها الناقد تركي السهلي، الذي أكد أن الهلال يعتمد اسلوب اللعب الشرير الذي يقوم على ضرب واستفزاز الخصم ودفعه لارتكاب خطأ يكلفه بطاقة حمراء.

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وأضاف "الاتحاد يعاني في دكة البدلاء، والهلال الحالي هو هلال (ثلاثيات ورباعيات)، كل شيء قوي في الفريق، وهم يلعبون على التفاصيل، وعندما نظرنا إلى ما قبل السوبر، لعب الهلال بتشكيل مكتمل، بينما قرر النصر إراحة 90% من لاعبيه في لقاء ضمك، وتوقعنا أن النصر سيكون أفضل من الناحية البدنية في نصف نهائي السوبر، ولكن الشوط الثاني شهد انهيارًا نصراويًا وارتفاع مستوى الهلال".

في المقابل، اعترض الناقد عدنان جستنيه على نصيحة خيمي، في رسالة قال فيها "مع احترامي الشديد للزميلين العزيزين تركي السهلي وحاتم خيمي.. (لعب شرير) مثل هذا الفكر مرفوض شكلًا ومضمونًا.. فوز الاتحاد يجب أن يكون بالروح القتالية وتقديم مستوى فني عالٍ جدًا يتميز باستثمار الفرص واحترام قوة الهلال، أما اللعب الشرير ينقلب عادة على صاحبه.. نريد مشاهدة كلاسيكو متعة.. فن وإبداع وأهداف أسطورية وتحكيم نظيفة وروح رياضية".