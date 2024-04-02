"العائلة أهم شيء في الحياة" .. كاسترو يبرر قرار النصر الغريب ويتغنى بكريستيانو رونالدو

قرار أثار استغراب جماهير النصر..

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برر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، قراره الغريب؛ بعد فوز فريقه الكاسح على أبها، مساء يوم الثلاثاء.

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النصر اكتسح مستضيفه أبها (8-0)، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقرر كاسترو مغادرة بعثة الفريق النصراوي، أبها والعودة إلى العاصمة الرياض؛ على الرغم من أن العالمي تنتظره مباراة، مساء يوم الجمعة القادم، أمام ضمك، في الجولة 27 من مسابقة الدوري، في نفس المدينة.

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وردًا على سؤال بشأن هذا الأمر.. قال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد فوز النصر الكبير على أبها: "اللاعبون أرادوا التواجد بجوار عائلاتهم".

المدير الفني البرتغالي أضاف: "العائلة هي كل شي في الحياة؛ لذلك اخترنا بأن يعود الفريق إلى العاصمة الرياض".

وأشار لويس كاسترو، إلى أن العودة للعاصمة ستكون إيجابية، وليست سلبية كما يتوقع البعض؛ حيث سيمارس الفريق تمارينه المعتادة، قبل السفر إلى أبها بـ"طائرة خاصة".

وتغنى كاسترو، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى أبها، مؤكدًا على أنه يقدّم كمالًا كرويًا، ودائمًا ما يكون في مستوى كبير، بغض النظر عن وضع الفريق.

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