العاق الحقيقي وليس ماتيو ميسي .. نجل إدين دجيكو يختار رونالدو والبرتغال بدلًا من البوسنة!

موقف طريف قبل مواجهة المنتخبين!

كشف إدين دجيكو لاعب فنربخشه التركي ومنتخب البوسنة عن صورة لنجله داني وهو بقميص منتخب البرتغال رفقة النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

جاء هذا قبل مواجهة الفريقين المنتظرة مساء الإثنين ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي تأهلت لها البرتغال بالفعل بعد الوصول للنقطة رقم 21.

المذهل في الأمر أن دجيكو قام بنشر الصورة على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، دون الوضع في الاعتبار غضب الجماهير أو غيره من الأمور.

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يأتي هذا بعد أشهر قليلة من شهرة نجل ليونيل ميسي الأوسط ماتيو، الذي عُرف بإنه يشجع الفرق التي يواجهها والده بسبب عدة مقاطع فيديو ولقطات له.

جدير بالذكر أن منتخب البوسنة يملك تسع نقطة في المركز الرابع بالمجموعة، ولا تزال لم تحسم صعودها في ظل منافسة قوية مع لوكسمبورج وسلوفاكيا.