الظروف تتكاتف ضده .. ضربة موجعة للأهلي من المنتخب السعودي

وكأن الضربات الخارجية وحدها لا تكفيه!

shahid

تأبى الظروف أن تترك الأهلي يتنفس قليلًا دون أن يعاني، وكأن القضايا الخارجية التي يحاربها وحدها لا تكفيه.

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الراقي مهدد خلال الفترة الحالية بعديد القضايا الخارجية، التي تسببت في صدور عقوبة من الاتحاد الدولي "فيفا" بحرمانه من التعاقدات لفترتين مقبلتين، في قرار غير قابل للاستئناف.

والليلة، تلقت كتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضربة جديدة بتعرض أحد أبرز لاعبيه هيثم عسيري للإصابة، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في ودية بوليفيا.

عسيري لم يتمكن من استكمال المباراة وخرج اضطراريًا، بينما ظهر على مقاعد البدلاء برباط على ذراعه، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن حجم إصابته ومدة غيابه.

جدير بالذكر أن الراقي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 52 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة.

Shahid