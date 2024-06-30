"الطلاق أمر سخيف" .. زوجة داني ألفيش تدعوا للابتعاد عن الزواج!

زوجة ألفيش تكشف سبب عدم طلبها الطلاق

قدمت جوانا سانز زوجة النجم البرازيلي داني ألفيش نصيحة بالابتعاد عن الزواج، مفسرة الأسباب التي جعلتها لم تطلب الطلاق من اللاعب المثير للجدل خلال الفترة الماضية.

وتم الإفراج عن داني ألفيش بشكل مؤقت خلال الوقت الحالي، وذلك بعد اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي، وذلك بعدما دفع كفالة قدرها مليون يورو، مع منعه من السفر من إسبانيا.

وبعد أن تلقت جوانا عبر حسابها على "إنستجرام" سؤالًا من أحد متابعيها بشأن موقفها من الوقوع في الحب مرة أخرى، قالت: "أنا أعيش دائمًا في حب رغم مقدار الألم الذي أشعر به".

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وأضافت: "أشعر بحب أصدقائي وعائلتي وكلبي، ولكنني لا أؤمن بالزواج، وأدعوكم جميعًا إلى الزواج والاحتفال لأنها ذكرى رائعة وممتعة للغاية".

واستدركت قائلة: "ولكن الزواج ليس أكثر من مجرد قطعة ورق موقعة والأمر ليس بتلك السهولة، عندما لا تسير العلاقة إلى أي مكان، واعتقد أن الطلاق أيضًا ليس أكثر من مجرد قطعة من الوقت موقعة، إنه أمر سخيف للغاية أن أحصل على الطلاق، ولذلك لا تتزوج".