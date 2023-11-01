على الطريقة القطرية .. السعودية تجهز خطة استضافة كأس العالم 2034

مخطط المملكة العربية السعودية في كأس العالم 2034

جهزت المملكة العربية السعودية، مجموعة من "الخطط"؛ استعددًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034؛ كثالث دولة عربية بعد قطر والمغرب.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن تنظيم السعودية، بطولة كأس العالم 2034؛ بعد أن أصبحت الدولة الوحيدة، التي قدّمت ملف الاستضافة، بشكل رسمي.

ومن بين الخطط التي جهزتها المملكة؛ إقامة كأس العالم 2034 في الشتاء؛ على غرار ما فعلته الدوحة القطرية، في نسخة 2022.

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وتصل درجات الحرارة "صيفًا"، في دول الخليج عامة والسعودية خاصة، إلى أكثر من 50 درجة؛ وهو ما شكل تخوفات لدى "فيفا"؛ لذلك فإنه من المرجح إقامة هذا الحدث المونديالي، في الشتاء.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية إقامة كأس العالم 2034 في المملكة "صيفًا"؛ وذلك بتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

المسحل كشف في حفل توزيع جوائز "الأفضل في قارة آسيا"، أمس الثلاثاء، عن أن السعودية من الممكن أن تقوم بـ"تكييف" جميع ملاعبها، بالإضافة إلى وسائل المواصلات؛ من أجل استضافة المونديال "صيفًا".

ويبقى القرار الأقرب حاليًا؛ هو إقامة كأس العالم 2034، على الأراضي السعودية، في الشتاء وليس صيفًا؛ على الطريقة القطرية.