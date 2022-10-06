الطبيب ينصح بجراحة أسفل الظهر وماشاريبوف يرفض

هل يعود جلال الدين قريبًا إلى الملاعب؟

وجه طبيب متخصص في إصابات العمود الفقري، نصيحة إلى الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بضرورة إجراء عملية جراحية أسفل الظهر، ولكن اللاعب يرفض.

لماذا يرفض ماشاريبوف نصيحة الطبيب؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن الطبيب المتخصص في إصابات العمود الفقري، يرى أن اللاعب يحتاج إلى التدخل الجراحي، من أجل التخلص من الآلام التي يعاني منها.

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Shahid Shahid

ويعاني ماشاريبوف من "الفتق القطني"، حيث استمر معه منذ شهر أغسطس الماضي، ومنعه من الانتقال إلى الأهلي المصري، بعد إجراء الكشف الطبي عليه.

وطلب اللاعب الأوزبكي من الطبيب المعالج له، منحه مهلة إضافية حتى نهاية الأسبوع المقبل، لكي يستمر على تمارين التقوية، خاصة وأن إصابته شهدت تحسنًا كبيرًا عن السابق، ولا يرغب في إجراء الجراحة إلا بعد استخدامه الوسائل العلاجية الممكنة.

ولكن الطبيب يرى أن جناح نادي النصر يحتاج للجراحة والعلاج والتأهيل لمدة شهرين، لكي يتمكن من العودة إلى الملاعب مرة أخرى.

ماشاريبوف يستكمل علاجه والجراحة بسيطة

ويقوم جلال الدين خلال الوقت الحالي بتمارين التقوية في العيادة الطبية وصالة الحديد في مقر نادي النصر، من أجل الشفاء من الآلام التي يعاني منها.

وأكدت الصحيفة على أنه على الرغم من أن ماشاريبوف يخضع حاليًا للبرنامج العلاجي والتأهيلي بين العيادة والأطباء المتخصصين في إصابات العمود الفقري، إلا أن جميع الاحتمالات واردة، سواء بإجراء العملية أم لا.

حتى لو وصل الأمر إلى العملية الجراحية، فستكون بالمنظار وبسيطة، وسيعود قريبًا إلى الملاعب، ليشارك مع فريقه ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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