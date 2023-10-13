الضربات تتوالى .. إصابة جديدة قد تقتل حظوظ برشلونة في الكلاسيكو!

إصابات بمختلف المراكز للفريق الكتالوني

أزمة جديدة بإصابة نجم آخر من برشلونة، تهدد حظوظ فريق المدرب تشافي هيرنانديز قبل مواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو خلال هذا الشهر.

أليخاندرو بالدي هو الإسم الجديد بقائمة إصابات الفريق الكتالوني بعد روبرت ليفاندوفسكي، حيث تعرض للإصابة خلال مشاركته مع إسبانيا ضد اسكتلندا أمس، الخميس، وتم استبداله بالشوط الأول.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن اللاعب يعاني من شعور بعدم الراحة في العضلة الضامة، لذلك غادر معسكر إسبانيا ولن يسافر إلى أوسلو لخوض المباراة القادمة ضد النرويج، والتي يمكن أن تحسم التأهل إلى يورو 2024.

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عودة اللاعب إلى برشلونة في هذا التوقيت تأتي بمثابة الأنباء السيئة للنادي، حيث تم إبلاغ الطاقم الطبي بطبيعة الإصابة، ورغم التوقعات بعدم غياب بالدي لفترة طويلة إلا أن النادي الكتالوني يفضل الانتظار والتعامل بحذر مع الأمر انتظارًا للنتائج النهائية.

وفي حالة تأكد إصابته لفترة أطول من المتوقع، ستكون ضربة قوية لتشافي الذي يعاني بالفعل من غياب ليفاندوفسكي، بيدري، فرينكي دي يونج، رافينيا، جول كوندي ولامين يامال.

يذكر أن برشلونة يخوض مباراته القادمة ضد أتلتيك بيلباو يوم 22 أكتوبر الجاري، قبل استضافة شاختار بدوري أبطال أوروبا يوم 25 من نفس الشهر، وبعدها يخوض الفريق الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 28 أكتوبر.