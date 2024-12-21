"لن نكون الضحية" .. منافس السعودية يرفض توقعات خسارته أمام العراق في خليجي 26

انطلقت منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والتي أشعلت التوقعات حول منافسات مشتعلة منذ يومها الأول، بعد تعادل منتخب الكويت، المضيف وصاحب الرقم القياسي في الألقاب، مع سلطنة عمان، بهدف لمثله، وكذلك التعادل بين قطر والإمارات بنفس النتيجة.

ويشهد الأحد، مواجهات الجولة الأولى في المجموعة الثانية، حيث تقام مباراة العراق واليمن، على ملعب جابر مبارك الصباح، فيما يلتقي منتخب السعودية بنظيره البحريني، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وفي هذا السياق، رفض الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب اليمن، اعتباره منتخبه الحلقة الأضعف في بطولة الخليج، خاصة في ظل المنافسة المرتقبة بين السعودية والعراق والبحرين، خاصة وأن المنتخب اليمني، في مشاركاته العشر السابقة، لم يسبق له الفوز باللقب.

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وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأحد، "أعرف أن لاعبي المنتخب اليمني سيكونوا رجالًا في الملعب، ولن يكونوا ضحية لا كبيرة أو صغيرة، نمتلك الحافز الكبير للعب أمام منتخب كبير مثل العراق".

وأضاف المدرب الجزائري "هناك احتكاك بالمدرسة الخليجية، وإن شاء الله يصبح الأداء جيدًا، والانضباط عاليًا في البطولة".

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا السعودية واليمن، الأربعاء، في الجولة الثانية من كأس خليجي 26، فيما يلتقي العراق بالسعودية، والبحرين أمام اليمن، السبت المُقبل، في الجولة الثالثة.