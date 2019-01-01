الشباب نافيًا اقترابه من الرحيل: مفاوضات الصليهم مازالت جارية

تحدثت تقارير إعلامية عن انتهاء المفاوضات بين عبد المجيد الصليهم والشباب بالفشل، لكن النادي ينفي ويؤكد استمرار المفاوضات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى الشباب السعودي الأخبار المتداولة حول انتهاء مفاوضات تجديد عقده لاعبه عبد المجيد الصليهم والسماح له بالرحيل خلال يناير القادم.

وكان النادي قد عرض 4.5 مليون ريال سعودي سنويًا لتجديد عقد الصليهم، لكن اللاعب رفض وطلب 5 ملايين ريال سنويًا ضمن عقد يمتد لـ3 سنوات.

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المصادر المتابعة أوضحت أن الإدارة الشبابية رفضت طلب اللاعب وأبلغته موافقتها على رحيله خلال يناير القادم، لكن بشرط إحضار عرض مناسب من الناحية المالية.

وأضافت نفس المصادر أن الصليهم يمتلك بالفعل عدة عروض للحصول على خدماته مجانًا بدءً من الموسم القادم، لكنه يرفض الكشف عن هويتها ليُجنبها أي عقوبات محتملة نتيجة الحديث معه أثناء سريان عقده مع الشباب.

أحمد مسعود المتحدث الإعلامي باسم الشباب نفى تلك الأخبار لصحيفة الرياضية، مؤكدًا أن كل هذا مجرد اجتهادات صحفية وأن المفاوضات مع اللاعب مازالت جارية للوصول للحل المناسب.

يُذكر أن صاحب الـ25 عامًا كان قد قضى فترة إعارة لمدة 6 أشهر مع رايو فاييكانو الإسباني بدأت في يناير 2018، وقد خاض 5 مباريات مع الشباب في الدوري السعودي هذا الموسم وغاب عن الأخيرة أمام العدالة.