شرطان من إدارة النصر لتجديد وتحسين عقد بيتروس

طلب لاعب الوسط البرازيلي بيتروس تحسين عقده الذي سينتهي مع النصر نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي، وقد رحبت الإدارة النصراوية لكن مع وضع شرطين لحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحبت إدارة النصر بطلب لاعب وسط الفريق "بيتروس" تجديد وتحسين عقده الذي سينتهي نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي، لكنها وضعت شرطين أساسيين لحدوث الأمر.

ويُعد بيتروس حاليًا من العناصر المهمة والأساسية في وسط ملعب النصر وقد كان له دورًا فعالًا في الفوز بلقب الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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صحيفة الاقتصادية أوضحت أن اللاعب طلب زيادة قيمة عقده المالية خلال اجتماع مطول عقده مع المسؤولين في النصر مؤخرًا، مؤكدًا رغبته تجديد عقده والبقاء في الرياض.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة أوضحت للاعب البرازيلي أنها نفذت كافة بنود عقده الذي وقعه في صيف 2018 والتي لا تتضمن زيادة مالية، وحددت للاعب شرطين لتجديد وتحسين العقد.

الأول هو تقديمه لأداء مميز هذا الموسم، والثاني هو موافقة المدير الفني روي فيتوريا على تجديد عقد بيتروس وبقائه مع النصر للموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر وعدت اللاعب صاحب الـ30 عامًا بمنحه مزايا إضافية خارج عقده إذا ما نجح في تحقيق الشرطين المطلوبين، مشددة على أن قرار تجديد عقده من عدمه في يد المدرب، ومن جانبه وعد بيتروس المسؤولين في النصر ببذل قصارى جهده وتقديم مستوً مميز خلال الفترة القادمة كونه يطمح لتجديد عقده والبقاء في السعودية.