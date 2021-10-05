الصفقة ممكنة.. ستيرلينج متحمس للانضمام إلى برشلونة!

يبدو أن ارتباط نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الإنجليزي رحيم ستيرلينج جناح نادي مانشستر سيتي كان حقيقيًا.

ستيرلينج كان الرهان السري في الإدارة الرياضية لنادي برشلونة خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

في ذلك الوقت، كانت هناك تكهنات حول رحلة ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة إلى مدينة مانشستر للتفاوض على التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.

لكن الحقيقة أن أليماني ذهب فقط لمحاولة الحصول على موافقة نادي مانشستر سيتي على السماح بخروج ستيرلينج على سبيل الإعارة.

ما هو سبب فشل انتقال ستيرلينج إلى برشلونة؟

العديد من التقارير كشفت أن مانشستر سيتي هو من عارض رحيل رحيم ستيرلينج إلى "كامب نو".

السبب في ذلك أن إدارة سيتي لم تتمكن من الحصول على مهاجم جديد، بعدما كثفت معظم جهودها للتعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا، إثر فشل التعاقد مع هاري كين.

ورغم أن قيمة رحيم ستيرلينج باهظة، إلا أن الصفقة في متناول برشلونة في حال الحصول على اللاعب بعقد إعارة مع خيار شراء.

ماذا يحمس ستيرلينج للعب في برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة حافظ على العلاقة مع ستيرلينج في الأسابيع الأخيرة، في ظل رغبة اللاعب الواضحة في الخروج من مانشستر سيتي.

ستيرلينج يدرك تمامًا أنه يمكن أن يلعب دورًا قياديًا في برشلونة، نظرًا لنقص الموارد الهجومية في فريق المدرب رونالد كومان.

ولا يزال خيار تعاقد برشلونة مع ستيرلينج في سوق الانتقالات الشتوية قائمًا حتى الآن، رغم أن كل شيء سيعتمد على وضع الفريق الذي يجب أن يقاتل على كل الجبهات للحفاظ على آماله في المنافسة.

برشلونة وبعدما فشل في ضم رحيم ستيرلينج وجه أنظاره نحو الهولندي لوك دي يونج وتمكن من التعاقد معه في صفقة غير مكلفة، لكن خيار ضم الإنجليزي سيجعل الفريق يتحسن أكثر هجوميًا.

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