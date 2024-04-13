الصفقة في مرحلة متقدمة .. دين ثقيل يضع ملكية الإنتر بين يدي مستثمر سعودي!

مفاوضات جادة مع رجل الأعمال الصيني

دخلت صفقة انتقال ملكية نادي الإنتر الإيطالي، من شركة "سونينج" إلى مستثمر سعودي، مرحلة المفاوضات الجادة.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن هناك مستثمر سعودي دخل في مفاوضات جادة مع رجل الأعمال الصيني تشانج كانج يانج من أجل شراء النادي الإيطالي العريق.

وأوضحت الصحيفة، أن تشانج مرتبط بسداد قروض تصل إلى 375 مليون يورو بخلاف الفوائد لأحد البنوك وصناديق الاستثمار الأمريكية خلال شهر مايو المقبل، لذلك دخل بشخصه في مفاوضات مع مستثمر سعودي وليس صندوق الاستثمار، بشأن انتقال ملكية النادي الإيطالي إليه.

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وأشارت إلى أن تشانج يقود المفاوضات مع المستثمرين السعوديين، بالتنسيق مع بنكي الاستثمار جولدمان ساكس ورين، اللذين تم تكليفهما منذ فترة طويلة بمهمة العمل على إعادة التنظيم المالي للشركة المالكة للإنتر.

وأوضحت "كورييري ديلا سيرا"، أن المشتري السعودي قد حاول في الماضي أيضًا الاستحواذ على نادي يوفنتوس، وهو الأمر الذي رفضته عائلتي أنييلي وإلكان.

وووفقًا لما أوردته صحيفة "لا ريبوبليكا"، فإن المشتري المحتمل يقوم حاليًا بالتحليل التفصيلي لحسابات إنتر، لتقييم الاستثمار المحتمل، موضحة أن شركة "سونينج" سبق أن أكدت أنها ترغب في بيع حصة فقط من أسهم الإنتر، ولا يبحثون عن استحواذ كامل على النادي.