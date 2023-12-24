الصفقة المنتظرة "أنجزت".. هل تقلب "الثورة الجديدة" حسابات البريميرليج؟

سيكون راتكليف المسؤول عن إدارة ملف كرة القدم في مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأحد، توصله لاتفاق مع السير جيم راتكليف، رجل الأعمال البريطاني، بشرائه 25% من أسهم النادي الإنجليزي، في صفقة منتظرة منذ أسابيع.

وقال اليونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: "السير راتكليف، رئيس (شركة الكيماويات العملاقة إنيوس) تمكن من الاستحواذ على 25% من أسهم النادي، وذلك بعدما كان يريد الحصول على 70% من قبل".

وسيكون راتكليف المسؤول عن إدارة ملف كرة القدم في النادي، من خلال الأكاديميات وفرق الرجال والسيدات، بالإضافة لمقعدين في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات.

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وبعث راتكليف رسالة لجماهير مانشستر يونايتد، قائلًا في بيان رسمي: "باعتباري مشجعًا للنادي وداعمًا مدى الحياة، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الاتفاق على صفقة مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد.. هذه الصفقة تفوض لي المسؤولية الإدارية لعمليات كرة القدم في النادي".

وتابع: "سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من جميع أنحاء العالم وستساعد مجموعة إنيوس، في دفع المزيد من التطوير للنادي مع توفير الأموال بهدف تمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد، طموحنا المشترك واضح، نريد جميعًا أن نرى مانشستر يونايتد يعود إلى حيث ننتمي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية".

وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى "ثورة كبرى" في النادي الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي، وقد يكون لها تبعات على المسابقة، التي يغيب اليونايتد عن منصات التتويج فيها منذ ما يزيد على 10 سنوات.