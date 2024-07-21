فيديو | الصفقة المستعصية .. جوان لابورتا يوضح جديد مفاوضات نيكو ويليامز

أتلتيك بيلباو أكد بقاءه، فماذا يقول رئيس برشلونة؟

تفاعل جوان لابورتا؛ رئيس نادي برشلونة الإسباني، مع مطالب أحد المشجعين حول ضرورة التعاقد مع نيكو ويليامز؛ نجم منتخب إسبانيا وأتلتيك بيلباو، المستعصي ضمه على البرسا حتى الآن.

الجميع يعرف أن برشلونة وضع ويليامز على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن في المقابل يقف أتلتيك بيلباو عائقًا أمام تحقيق مراده، إذ أعلن مسؤولوه في أكثر من مناسبة، أن النجم الإسباني لن يرحل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

لكن على جانب آخر، قد يتراجع بيلباو عن موقفه، بشرط أن يدفع البرسا قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 58 مليون يورو إلا أنه تظل بعض الأمور عائقًا أمام جوان لابورتا.

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ومع كثرة التقارير حول تلك الصفقة، رد لابورتا على مشجع سأله عن جديدها، ليكتفي بقول: "نحاول!"، لتبقى الصفقة مستعصية حتى وقتنا هذا.

يذكر أن نيكو ويليامز قاد إسبانيا مؤخرًا للتتويج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ليخطف الأنظار إليه أكثر وسط اهتمامات إنجليزية بخلاف برشلونة، لكن بحسب التقارير، الأخير هو الرغبة الأولى لصاحب الـ22 عامًا.