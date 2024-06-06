الصفقة الثانية تتعطل.. تفاؤل في بايرن وتشاؤم في ريال مدريد!

الملكي يريد صناعة "فريق أحلام"

بعد أن أنهى ريال مدريد صفقة كيليان مبابي بشكل رسمي، بات الكل يتطلع الآن إلى الاسم الثاني الذي يستهدفه ريال مدريد منذ فترة وهو الكندي ألفونسو ديفيس ظهير أيسر بايرن ميونخ الألماني.

لكن لا يبدو أن الصفقة ستتم بسهولة، بايرن ميونخ لا يزال متفائلًا بعض الشيء بالوصول إلى اتفاق مع ديفيز، كي يوقع عقدًا طويل الأجل يبقيه بين صفوف البافاري لما بعد عام 2025، تاريخ انتهاء عقده الحالي.

وفيما يتعلق بمسألة الراتب الذي سيتقاضاه ديفيس في العقد الجديد، يقول الصحفي الألماني المقرب إلى بايرن ميونخ فلوريان بليتنبرج إن "الطرفين يتجهام نحو بعضهما البعض، وسوف يقوم بايرن ميونخ بتحسين عرضه" على حد وصفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الصحفي ذاته أن بايرن ميونخ لم يتوصل بعرض من ريال مدريد إلى الآن بشأن ديفيس.

بايرن ميونخ كان قد فتح خط التفاوض مع ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي، إلا أن البقاء المحتمل لديفيس قد ينهي تلك الصفقة في مهدها.