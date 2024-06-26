الصفقة اقتربت .. لاعب النصر على أبواب الأهلي

الأهلي يقترب من تدعيم صفوفه بـ"لاعب النصر"..

اقترب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الانتقال إلى عملاق جدة الأهلي، خلال صيف العام الحالي.

الأهلي يستعد للمشاركة في بطولتي "النخبة الآسيوية والسوبر السعودي"، خلال الموسم الرياضي الجديد؛ بعد احتلال "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة للغاية مع النصر؛ للتعاقد مع متوسط الميدان عبدالمجيد الصليهم.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن أن انتقال الصليهم إلى الفريق الأهلاوي؛ سيكون لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وأشارت إلى ترحيب الإدارة النصراوية، بـ"الاستغناء" عن اللاعب في صيف العام الحالي؛ بعد أن طلب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول، التخلص منه سواء بالبيع أو الإعارة.

جدير بالذكر أن الصليهم "30 سنة"، يلعب في صفوف النصر منذ صيف عام 2020، عندما انضم إليه قادمًا من نادي الشباب السعودي؛ حيث خاض 106 مباريات مع العالمي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 آخرين.