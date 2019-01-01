الصفاقسي حاسمًا الجدل: لم نتواصل مع مدرب الأفريقي

جدل كبير أثير في الصحافة التونسية حول القضية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى الصفاقسي التونسي على لسان مدير الكرة لديه الأخبار التي تحدثت عن تواصله مع فيكتور زفونكا المدير الفني للأفريقي للتعاقد معه الموسم القادم.

وكانت عدة مصادر قد تحدثت عن رغبة الصفاقسي في تعويض مدربه الحالي رود كرول بالمدرب الفرنسي الذي لفت الأنظار بنجاحه الملفت مع الإفريقي منذ بدأ عمله معه في فبراير الماضي.

ونفى الناصر نجاح مدير الكرة بالصفاقسي كل تلك الأحاديث بقوله "لم نتواصل مع المدرب زفونكا ولم نفكر به إطلاقًا لأنه مرتبط بالنادي الأفريقي، نحن نحترم كافة الأندية ولا يمكن أن ندحل في مفاوضات مع أي مدرب أو لاعب مرتبط بنادٍ ما".

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من جانبه، قال وليد الصدقاوي وكيل المدرب زفونكا أن موكله سيتواجد مع الأفريقي الموسم القادم ولن يعمل مع أي نادٍ آخر من داخل أو خارج تونس.

يُذكر أن الهولندي رود كرول رفض تجديد عقده مع وصيف دوري أبطال أفريقيا عام 2006، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

