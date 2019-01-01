مستقبل إيكاردي بين 4 أندية ليس ضمنها أتلتيكو مدريد

مستقبل مهاجم الإنتر مازال غامضًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفت المصادر الإيطالية المطلعة ما تحدثت به بعض التقارير الأوروبية يوم أمس عن اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر المرشح للرحيل نهاية الموسم الجاري.

ورغم عودة البومبر الأرجنتيني للعب مع فريقه إلا أن مستقبله في ملعب سان سيرو مازال غامضًا، وتتوقع جُل المصادر المتابعة للوضع في الأبيانو جينتيلي رحيله الصيف القادم خاصة بعد تدهور علاقته بجماهير الفريق وسحب شارة القيادة منه.

وأفادت قناة سكاي سبورت ووافقها موقع توتوميركاتوويب أن اهتمام أتلتيكو مدريد باللاعب كان منذ عامين، لكنه لم يعد ضمن دائرة اهتمامهم خاصة بعد التعاقد مع ألفارو موراتا خلال يناير الماضي.

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وأضافت تلك المصادر أن الاهتمام الجدي الوحيد بصاحب الـ26 عامًا يأتي من أندية السيري آ وتحديدًا نابولي ويوفنتوس، فهما المستعدان جديًا للدخول في مفاوضات مع النيرادزوري حول اللاعب.

ويرتبط إيكاردي مع الإنتر بعقد يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 110 مليون يورو، لكنه متاح فقط للأندية من خارج إيطاليا، وأوضحت المصادر أن كلًا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد يُراقبان الوضع من بعيد، وأن دخولهما في مفاوضات جدية لشراء اللاعب قد يحدث في حال قلل الإنتر طلباته المالية إلى ما يقرب 75 مليون يورو.